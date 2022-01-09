إيران.. أول وجهة خارجية لوزير خارجية طالبان

2022/01/09 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام وزير خارجية طالبان بزيارة إيران، السبت، لبحث ملف اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية المتنامية، في أول زيارة من نوعها للبلد المجاور منذ استيلاء الحركة المتشددة على السلطة في أفغانستان.

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