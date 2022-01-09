2022/01/09 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاختلاف وعدم التطابق مِن سنن الكون والطبيعة، لكنّه على مستوى العلاقة بين المجتمع والسلطة ينعكس سلباً على قوّة الدولة.ومن ثمَّ، يكون مؤشراً على تفككها وانهيارها.لذلك يميل المختصون في العلوم السياسية إلى التركيز على المصادر الرئيسة التي يمكن أن تشكّل إجماعاً وطنياً يوثق العلاقة بين المجتمع والدولة، وهو يعبّر عن تصور الناس لِلرابطة الاجتماعية التي تجمعهم من جانب، وبين تصورهم لِلدولة من جانب آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي يوحّد العراقيين؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي يوحّد العراقيين؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).