تمرين اجباري على العبودية- قيس الدباغ

2022/01/09 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ يجهد الحكام في استعباد الجيل الأول والثاني اما الجيل الثالث فيولد عبدا من الفطرة قد قتلت بذرة الحرية في نفسه منذ الولادة وإستمرأ حياة الذل وتأقلم على الطاعة العمياء والعبودية وإذا سمحت له الظروف بشيء بسيط من الحرية يعود سريعا طائعا الى حظيرة العبودية ، ويجد نفسه ضائعا بلا سيد يقهره ويجلد ظهره […]

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