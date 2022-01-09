2022/01/09 | 03:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف: حسين الكعبي

ضمن الجهود المبذولة لكي تواكب البلاد آخر التطورات الحاصلة بمجال الإعلام الرقمي وحماية المواطنين، يطلق خلال العام الحالي تطبيق "الحارس الرقمي" ضمن أجهزة الموبايل لحماية مستخدميه من الابتزاز الإلكتروني، كما ستصدر للمرة الأولى منذ العام 2004، ثلاث لوائح مختصة بتنظيم الإعلام في

البلاد.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها مركز المرايا للدراسات والإعلام بالتعاون مع المسار الرقمي العراقي، بعنوان (مخاطر تقانات التزييف العميق في ظل غياب الأدلة الرقمية بالعراق)، وعقدت في محافظة النجف الأشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الحارس الرقمي} للحماية من الابتزاز الإلكتروني ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الحارس الرقمي} للحماية من الابتزاز الإلكتروني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).