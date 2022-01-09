الخارجية الأميركية تعلق على الضربات الجوية المستمرة في تيغراي

2022/01/09 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، الضربات الجوية المستمرة في تيغراي التي أدت إلى مقتل مدنيين، بأنها "غير مقبولة".

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