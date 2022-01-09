زيارة مفاجئة للرئيس السعودي لنيوكاسل لغرف الملابس بعد هزيمة الكأس

2022/01/09 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم إقصاء فريق نيوكاسل من الجولة الثالثة في كأس الاتحاد الإنكليزي، تلقى لاعبي الفريق زيارة من ياسر الرميان، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة النادي.

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