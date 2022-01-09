تجربتي العملية مع الراحل د. سنان الشبيبي - مظهر محمد صالح

2022/01/09 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح د.



مظهر محمد صالح: تجربتي العملية مع الراحل د.



سنان الشبيبي 08/01/20220الاقتصادي العراقي الكبير محافظ البنك المركزي العراقي الاسبق الاستاذ الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي رحل عنا ولكن منجزاته العلمية والهنية في ميدان السياسة النقدية ستبقى خالدة في المجتمع الاقتصادي.



.بوفاته خسر العراق اليوم والانسانية جمعاء احد قامات العراق الاقتصادية ورموزه الوطنية التي يصعب تكرارها .عملنا ......





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