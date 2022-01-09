2022/01/09 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان الأرشيف الغربي الحديث حول ماركس -1عبد الحسين سلمان2021 / 12 / 1قلتُ إذ سطَّر الأساطيرَ مهلاً ….



رُمْتَ من لا يُزلُّ لاسترسالِ ( ابن الرومي )كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر.....رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس.myth (n.)أسطورةمن الأسطورة الفرنسية (1818)mythe , ومباشرة من الأسطورة اللاتينية الحديثة mythus، م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأرشيف الغربي الحديث حول ماركس ( المجموعة الآرشيفية الكاملة ) - عبد الحسين سلمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأرشيف الغربي الحديث حول ماركس ( المجموعة الآرشيفية الكاملة ) - عبد الحسين سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).