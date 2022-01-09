2022/01/09 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات المصرية، السبت، عن الناشط الحقوقي القبطي، رامي كامل، بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عامين لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية، بحسب شقيقته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عامين من الحبس.. مصر تفرج عن الناشط القبطي رامي كامل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عامين من الحبس.. مصر تفرج عن الناشط القبطي رامي كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).