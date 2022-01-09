بعد جدل التأجيل.. أمم أفريقيا تنطلق اليوم في الكاميرون

2022/01/09 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع من الجدل حول تأجيل البطولة أو إلغائها، وصلت المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا الـ24 إلى الكاميرون، وتنطلق اليوم الأحد وسط اهتمام كبير بسبب الحضور البارز لعدد من النجوم العالميين الذين يلعبون في أكبر النوادي الأوروبية.

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