مقتل جنود أتراك في انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية

2022/01/09 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة جنود أتراك، السبت، في انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرق تركيا على الحدود مع سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في أنقرة.

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