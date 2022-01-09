مبابي لايستبعد خيار تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

2022/01/09 | 07:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعكشف تقرير صحفي فرنسي عن مفاجأة تتعلق بمستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي منح نفسه بعض الوقت للتفكير، ولا يستبعد خيار تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.وأضافت الصحيفة، أنَّه في حال التوصل لاتفاق بين مبابي وسان جيرمان، سيوقع عقدًا لمدة عامين على الأكثر.وأكدت الصحيفة، أنَّ مبابي لا يريد أن يظل مرتبطًا بسان جيرمان لفترة طويلة، لأن طموحاته أكبر من اللعب في فرنسا، كما أنه يحلم أيضًا باللعب في سانتياجو برنابيو، منذ أن كان طفلًا.ويجهز القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عرضًا مغريًا لمبابي، من أجل تأجيل الانتقال إلى ريال مدريد.وختمت الصحيفة، بأن بقاء مبابي في حديقة الأمراء، لا يعتمد على وصول ملهمه زين الدين زيدان في منصب المدير الفني أو على لاعب من طراز فريد إلى جواره، وإنما على الاقتناع بأن المشروع الباريسي ما زالت له أفق بعيدة.المصدر / كورة

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