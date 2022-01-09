كازاخستان: اعتقال أكثر من 5100 شخص في جميع أنحاء البلاد

2022/01/09 | 08:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة داخلية كازاخستان، اليوم الاحد، عن اعتقال أكثر من 5100 شخص، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.وقالت الداخلية الكازاخية، في بيان، إنه “حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان”.وأضافت إنه “تم اعتقال حوالي 300 شخص في كازاخستان أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد”، مبينة انه “وجد بحوزتهم أسلحة نارية […]

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