القبض على متهمين اثنين بقضايا مختلفة في كركوك

2022/01/09 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بقضايا مختلفة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز شعبة مكافحة أجرام أزادي ألقت القبض على متهمين أثنين بالجرم المشهود أحدهم بتهمة سرقة مخشلات ذهبيه من أحدى المحلات وتم توقيفه وفق المادة ٤٤٦ ق ع”.[…]

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