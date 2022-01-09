الريال يسحق

2022/01/09 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم إلى الإنتصارات واكتسح نظيره فالنسيا 4-1 ضمن المرحلة العشرين، السبت، بفضل الثنائي الهجومي "المتفجر" الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور، في مرحلة شهدت تعثر برشلونة بصورة دراماتيكية بعدما سجّل غرناطة هدف التعادل 1-1 قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

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