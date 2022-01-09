الخطوط الجوية الروسية تعلق الرحلات إلى كازاخستان مؤقتا

2022/01/09 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوقفت شركة الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) مؤقتا بيع تذاكر الطيران إلى كازاخستان، كما أطالت أمد إلغاء الرحلات الجوية من وإلى المدن الكازاخستانية وسط الوضع غير المستقر في البلاد.وقالت شركة الطيران الروسية في بيان، مساء اليوم السبت، إن رحلات الخطوط الجوية الروسية المنتظمة من روسيا إلى جميع المدن في كازاخستان ستلغى حتى الاثنين […]

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