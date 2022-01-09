2022/01/09 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة سويدية عن عشرات المهن، التي قد تختفي في السنوات المقبلة ويحل مكانها الذكاء الاصطناعي.وأشار بحث للمعهد السويدي لتقييم سوق العمل وسياسة التعليم إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي بدأت تدريجيا في أداء المزيد والمزيد من الوظائف، والتي ستؤدي في المستقبل إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات من حيث الأجور في مجالات النشاط […]

ظهرت المقالة بينها اختصاصات طبية..



دراسة سويدية تكشف عن مهن ستختفي قريبا أولاً على ايرث نيوز.

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