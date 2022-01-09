الزحامات المرورية تضرب بغداد.. تعرف على موقف السير الان

2022/01/09 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعاني مناطق بغداد، صباح اليوم الاحد، من اختناقات مرورية حادة بالتزامن مع دوام الموظفين والطلاب.وبحسب مراسل وكالة ايرث نيوز، فإن جسر النداء (شمال بغداد) باتجاه باب الشرقي يشهد زحاماً مرورياً خانقاً، في حين يعاني شارع المشاتل في البنوك من الزحام ايضاً.وأضاف المراسل، أن “ساحة الدلال في بغداد تعاني من زحام مروري […]

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