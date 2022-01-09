زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

2022/01/09 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعضرب زلزال قوته 5,9 درجات بابوا-غينيا الجديدة الأحد على ما أفاد معهد الولايات المتحدة للدراسات الجيولوجية.ووقع مركز الزلزال الذي ضرب الأحد عند الساعة 12,05 (02,05 ت غ) على عمق 19 كيلومترا في بحر سليمان على بعد حوالى 200 كيلومتر قبالة شواطئ جزيرة نيو بريتين على ما أوضح المصدر نفسه.وتقع بابوا-غينيا الجديدة على ما يسمى حزام النار في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا بسبب الاحتكاك بين الطبقات التكتونية.في تموز 2020، أثار زلزال قوته 6,9 درجات الرعب في العاصمة فورت موريسبي من دون أن تسجل أضرار كبيرة.وفي شباط 2018، ضرب زلزال بلغت قوته 7,5 درجات منطقة الهضاب العالية في البلاد ما تسبب بانزلاقات تربة طمرت منازل وأودت بحياة 125 شخصا على الأقل.

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