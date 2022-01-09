خشان: ادلة دامغة ستقدم لرئيس السن لمنع الحلبوسي من الوصول الى رئاسة البرلمان

2022/01/09 | 08:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب الفائز المستقل باسم خشان، ان الكثير من الادلة والمخالفات الدستورية التي قام بها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حيث ستقدم الى رئيس السن الذي يدير جلسة مجلس النواب الاولى، لمنع الحلبوسي من الترشح لرئاسة المجلس مرة اخرى.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الادلة ستوضع امام رئيس السن محمود […]

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