منع ملكة جمال بريطانيا من دخول أميركا.. والسبب!

2022/01/09 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت ملكة جمال بريطانيا لين كلايف، إنها لم تستطع المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم، بعدما رفضت الولايات المتحدة الأميركية منحها تأشيرة دخول، مرجعة ذلك إلى كونها ذات أصول سورية.وقالت لين البالغة من العمر 29 عاما، والتي تعمل كطبيبة متدربة، إن أفراد عائلتها منحوا تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة، لكنها لم تحصل عليها، […]

ظهرت المقالة منع ملكة جمال بريطانيا من دخول أميركا..



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