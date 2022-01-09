2022/01/09 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر السابقة، الأحد، بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 71 عاما، بحسب المصري اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية بعد إصابتها بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية بعد إصابتها بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).