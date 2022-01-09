الكناني: الاطار والتيار لن يحسما امر دخولهما ككتلة واحدة في جلسة البرلمان الأولى

2022/01/09 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح احمد الكناني، ان تحالفي الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لم يحسما امر دخولهما ككتلة واحدة الى جلسة البرلمان الأولى.وقال الكناني لـ، /المعلومة/، ان “الجلسة الأولى للبرلمان قد لا تشهد حسم لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه، وعلى الرغم من ارتكاب الحلبوسي الكثير من الإخفاقات وسوء الإدارة، لكنه عاد للترشح وحصل […]

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