الكعبي: انقسام البيت الشيعي سيجعل عمر الحكومة المقبلة قصيراً

2022/01/09 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان عدم دخول البيت الشيعي بالكامل في كتلة واحدة للمشاركة بتشكيل الحكومة سيمنح الأطراف الأخرى قوة، ويخلق مساومات حول المناصب الوزارية وكذلك مناصب المحافظات، لافتا الى ان عمر الحكومة المقبلة قد لايتجاوز السنتين بسبب تهميش بعض القوى الفاعلة بالعملية السياسية.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “سياسة […]

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