2022/01/09 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الانبار، اليوم الاحد، عن ألقاء القبض على احد تجار المخدرات في قضاء هيت غربي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم القاء القبض على المتهم (ع.أ.م.ج) في قضاء هيت وضبط بحوزته حبوب مخدره بعدد (١٥،٥٠٠) حبه مخدره نوع كبتاجون”.وأضافت أنه “تم تسليم المتهم الى قسم […]

ظهرت المقالة بحوزته أكثر من 15 ألف حبة..



القبض على تاجر مخدرات غربي الانبار أولاً على ايرث نيوز.

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