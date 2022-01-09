علماء: متحور “أوميكرون” بداية نهاية وباء كورونا

2022/01/09 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع خبراء طبيون أن يمثل 19، وتحوله لما يشبه نزلات البرد العادية.وأشار عضو المجموعة العلمية لنمذجة الأنفلونزا الوبائية في جامعة “وارويك”، الدكتور مايك تيلدسلي، إلى إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا، لافتا إلى أن ارتفاع الإصابات بكورونا و”أوميكرون” يدل على قرب انتهاء الوباء.وقال تيلدسلي إنه “سنشهد في المستقبل ظهور متحورات أقل […]

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