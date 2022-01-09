الاطار التنسيقي يكشف عن

2022/01/09 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، وجود ضمانات من قبل القوى السياسية الكردية والسنية تؤكد عدم التحالف مع التيار الصدري بشكل منفرد دون قوى الاطار معهم.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "موقف القوى السياسية السنية والكردية واضح وثابت منذ البداية ولغاية الآن، فهم لم يدخلوا في تحالف من أجل الكتلة الاكبر مع التيار الصدري دون الاطار، كما لم يدخلوا مع الاطار دون التيار، فهم مع التحالف مع البيت السياسي الشيعي بشكل موحد وكامل".

وأضاف الهلالي أن "هناك ضمانات من قبل القوى السياسية السنية والكردية بعدم التحالف مع التيار الصدري دون الاطار، ولهذا اي كتلة كبرى سوف تشكل يجب ان تكون من قبل التيار والاطار معاً".

وأكد أنه "بخلاف ذلك لا حل لهذه الأزمة في الوقت القريب".

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