ترجيحات بتأخر تشكيل الحكومة المقبلة وضعف الأداء السياسي

2022/01/09 | 09:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رجحت اطراف سياسية بتأخر تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل الانقسامات السياسية الحاصلة، لافتة الى ان الوضع السياسي سيكون مربكاً وسط التشضي الحاصل داخل الوسط السياسي.وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني لـ /ألمعلومة/، ان “دخول البرلمان مع عدم التفاهم بين الإطار والكتلة الصدرية سيجعل من الطرف الشيعي ضعيفا وكلمته غير مسموعة بين الأوساط […]

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