مصدر: لا تصويت على منصب رئيس البرلمان ونائبيه خلال جلسة اليوم

2022/01/09 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي، بأن جلسة البرلمان اليوم الأحد لن تشهد أي تصويت على مقعد الرئيس ونائبيه.وأخبر المصدر وكالة “أيرث نيوز”، ان “جلسة اليوم ستكون مستمرة، تبدأ بكلمات ترحيبية، وتأدية اليمين الدستوري”، مشيرا الى ان “الجلسة لن تشهد التصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه”.وأضاف ان “المجلس سيكون خالياً من موظفيه باستثناء […]

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