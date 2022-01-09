ضاحي خلفان يستخدم علاقة إيران بالحوثيين في جملة غزلية ويهاجم نصرالله

2022/01/09 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الأحد، هجوما على عبدالملك الحوثي واستخدم أسلوبا غزليا للتحدث عن تبعية الحوثيين لإيران

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