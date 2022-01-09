من تركيا.. العراق يستورد

2022/01/09 | 09:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق المرتبة الثالثة من بين

البلدان الأكثر استيراداً لفاكهة

اليوسفي من تركيا، وذلك وفقا لإحصائية

نشرتها وكالة "الأناضول" الرسمية

التركية.

وحققت تركيا عائدات بلغت قيمتها 453

مليون دولار، من صاد

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