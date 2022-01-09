النزاهة تعلن عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في الديوانية ونينوى

2022/01/09 | 09:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين في مُحافظتي الديوانيَّة ونينوى، مُبيّنةً أنَّ تلك الأوامر صدرت على خلفيَّـة التحقيق في قضايا تتعلق بارتكاب مُخالفاتٍ ورشى وابتزاز.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنَّ “محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين شغلا منصب […]

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