خبير امني يحذر من تسلل الإرهاب باتجاه مخيم الجدعة لتهريب بعض عوائل داعش

2022/01/09 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني علي الوائلي، الاحد، من تسلل بعض الإرهابيين من سورية او المحافظات الأخرى باتجاه مخيم الجدعة لتهريب بعض عوائل داعش الموجودة داخل المخيم، لافتا الى ان الإرهاب قد يعمل باستراتيجية جديدة بعد تضييق الخناق عليه من قبل الأجهزة الأمنية.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “اميركا وبعد اعلان الحكومة انسحاب معظم قواتها […]

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