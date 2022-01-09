ذكاء صناعي يتوقع المنتخب الفائز بكأس أمم إفريقيا

2022/01/09 | 09:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف موقع “ذا أناليست” المتخصص بإحصائيات كرة القدم، عن توقعاته بشأن فرص فوز الفرق المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي تنطلق منافساتها اليوم الأحد.واعتمد “ذا أناليست” في توقعاته على موقع “أوبتا” الذي استمد على حسابات مبنية على الذكاء الاصطناعي والإحصائيات، هذا إلى جانب الأرقام الخاصة بالفرق المشاركة في البطولة، والنتائج التي حققها […]

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