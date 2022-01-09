تحذير من احتمال التمحور اللامتناهي لسلالة “أوميكرون”

2022/01/09 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلومة / بغداد ..حذر سيرغي توكاريف، المختص في الطب الوقائي، من أن سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا، يمكن أن تبدأ في الانتشار والدوران إلى ما لا نهاية، بسبب قدرتها على الانتقال بين الحيوانات والبشر.وقال توكاريف: “هناك دليل على أن أوميكرون يمكن أن ينتقل إلى القوارض، وإذا عادت العدوى منها إلى البشر، فسيكون ذلك […]

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