محمد العويس هلالي..

2022/01/09 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الهلال السعودية التعاقد مع حارس الأهلي والمنتخب السعودي، محمد العويس، الأحد، بعقد يمتد حتى عام 2025.

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