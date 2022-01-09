المغرب.. تدخل وزاري بعد عبارة عن المثلية في مقررات بالمساجد

2022/01/09 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أحمد التوفيق، إعفاء مسؤول قسم محاربة الأمية في الوزارة ذاتها، وذلك بسبب وجود عبارات تشير إلى "الشذوذ الجنسي" في مقررات محو الأمية بالمساجد، بحسب موقع "هسبريس".

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