2022/01/09 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض منزل احد وجهاء العشائر في ذي قار، اليوم الاحد، إلى استهداف بواسطة رمانة على خلفية مشكلة عشائرية.وقال مصدر امني في حديث لوكالة إيرث نيوز، إن “منزل احد وجهاء العشائر في قرية العكيكة بمحافظة ذي قار تعرض إلى استهداف بواسطة رمانة يدوية”.وأضاف المصدر، أن “الاستهداف لم يخلف اي خسائر بشرية، فقط […]

ظهرت المقالة بعد انتهاء “العطوة”..



استهداف منزل احد وجهاء العشائر برمانة في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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