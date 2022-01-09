ريال مدريد يقسو على فالنسيا برباعية ويعزز صدارته لليجا

2022/01/09 | 09:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، بالفوز على فالنسيا بأربعة أهداف لهدف مساء اليوم السبت.والتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا.وسجل الأهداف لريال مدريد، كريم بنزيما هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 43، والثاني في الدقيقة 88، وفينيسيوس هدفين في الدقائق 52 و61، بينما سجل جيديس لفالنسيا من ركلة جزاء […]

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