تحذير من المرور بشأن التلاعب بالأرقام التعريفية للسيارات

2022/01/09 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرت مديرية المرور العامة، الاحد، أصحاب مركبات الأجرة والخصوصي، من التلاعب بالأرقام التعريفية للسيارات، للتهرب من الغرامات والمخالفات المرورية.وقال مدير إعلام مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التلاعب بأرقام السيارات، التي تعد هوية المركبة التعريفية، يعد مخالفة لكل الأعراف، وسيؤدي رصده من قبل مفارز المرور إلى حجز […]

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