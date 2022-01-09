احباط محاولة استهداف ارتال

2022/01/09 | 10:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، محاولة

استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ(٤)

عبوات ناسفة في ثلاث محافظات عراقية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "من خلال المتابعة

الميدانية وتكثيف الجهو

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