مجلس النواب العراقي الجديد يعقد أولى جلساته اليوم

2022/01/09 | 10:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب العراقي الجديد،

اليوم الأحد، أول جلسة له، وسط تحركات

الكتل السياسية للوصول إلى تفاهمات تضع

اللبنة الأساس لشكل الحكومة المقبلة

بدءا من تشكيل الكتلة الأكبر، وحسم

تسمية رئيس البرلمان ونا

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