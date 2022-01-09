2022/01/09 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ4 عبوات ناسفة في ثلاث محافظات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ4 عبوات ناسفة في ثلاث محافظات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ4 عبوات ناسفة في ثلاث محافظات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).