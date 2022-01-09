إحباط محاولات تفجير عبوات ناسفة في ثلاث محافظات

2022/01/09 | 10:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تفكيك العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات.

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