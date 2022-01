فيديو: لحظة انهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية في البرازيل

2022/01/09 | 10:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، يوم السبت، وأصيب آخرون بجروح عندما انهارت كتلة صخرية فوق زوارق سياحية أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفصال كتلة صخرية وسقوطها على عدة قوارب ترفيهية، فوق بحيرة في منطقة كابيتوليو السياحية بولاية ميناس غرايس.

وأمكن سماع صراخ العديد من السياح بينما اصطدم عمود من الصخور بالمياه، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن فقدان 20 شخصا جراء الحادث.

#Capitólio, Minas Gerais: a stone wall collapsed and fell on 3 boats.



Initial information speaks of 1 dead and 15 wounded pic.twitter.com/TtyWnWU8xO

— Bellum et Pax 🇧🇷 (@BellumPaxBR) January 8, 2022

