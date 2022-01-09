إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي في ثلاث محافظات

2022/01/09 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي في ثلاث محافظات.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد واثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال […]

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