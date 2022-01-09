2022/01/09 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مصدر إيراني مطلع، الاحد، أن طهران تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والتكتلات السياسية القومية والمذهبية، مشيرا الى استعداد الجمهورية الإسلامية للمساعدة بتقريب وجهات النظر بما يحقق التفاهم الوطني.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية بعددها الصادر، اليوم، واطلعت عليه /المعلومة/، عن المصدر الإيراني قوله، إن “إيران تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر إيراني: طهران تقف مسافة واحدة من جميع الأحزاب في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر إيراني: طهران تقف مسافة واحدة من جميع الأحزاب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).