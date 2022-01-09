2022/01/09 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مراسل (بغداد اليوم)، الاحد، ببدء توافد الأعضاء الجدد إلى مبنى البرلمان استعدادا لانعقاد الجلسة الاولى.وقال مراسلنا إن "الاعضاء الجدد بدأوا بالتوافد الى البرلمان استعداداً لانعقاد الجلسة الاولى المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء توافد الأعضاء الجدد إلى مبنى البرلمان استعدادا لانعقاد الجلسة الاولى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء توافد الأعضاء الجدد إلى مبنى البرلمان استعدادا لانعقاد الجلسة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).