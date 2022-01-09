قضى 15 سنة سجن .. أشهر فنان عراقي حكم عليه بجريمة لم يرتكبها (صورة) - عاجل

2022/01/09 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هناك الكثير من المظلومين الذين، يدخلون السجون وربما يعدمون بجرائم لم يرتكبوها.

ومن هؤلاء الأشخاص هو فنان عراقي كبير جدا، حيث حكم عليه ب 15 عام سجن لجريمة لم يقترفها.

هذا الفنان هو عملاق المقام العراقي يوسف عمر، الذي حكم عليه سنة 1933 بالسجن بتهمة القتل، حيث انكر عمر هذه الجريمة وأكد انه بريئ لكن يبدو ان كل الادلة كانت ضده.

كان يوسف عمر يبلغ من العمر حينها 15 عاما فقط، ولم يكن أمامه في السجن الا اطلاق العنان لصوته القوي الشجي، وكان يتخذ من المقام تعبيرا عن الظلم الذي تعرض اليه.

وفي عام 1948 اكمل يوسف عمر مدة محكوميته التي امتدت 15 عاما ليخرج من السجن وهو في سن ال30 .

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