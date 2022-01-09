2022/01/09 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن اعلان حالة الاستنفار القصوى في حاوي ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، انه "عقب هجمات داعش على نقاط امنية للحشد الشعبي والجيش في محيط قرية البو بكر ضمن حاوي العظيم في ساعة متاخرة من مساء يوم امس والتي اسفرت عن استشهاد جندي واصابة اخر، تم اعلان حالة الاستنفار القصوى في القاطع تحسبا لاي هجمات اخرى".

واضاف، ان "مدفعية الجيش قصفت 5 اهداف داعشية في عمق الحاوي ومناطق اخرى بعد رصد بعض التحركات لافتا الى ان "جميع نقاط المرابطة في حالة استنفار لمواجهة اي تحركات للتنظيم الارهابي".

واشار الى، ان "داعش يستغل وجود قرى مهجورة ضمن حدود صلاح الدين القريبة من الحاوي كمضافات ونقاط انطلاق لهجماته على نقاط الجيش والحشد الشعبي في قاطع حاوي العظيم والقرى المحررة".

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